Doğu'da soğuk hava

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere 18 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülen bölgede buzlanma, don, pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan'da 4, Ağrı'da 8, Erzurum'da 12, Ardahan ve Kars'ta 18 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 14 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Konaklı ve Erzincan Ergan'da 90, Erzurum Palandöken'de 88, Kars Sarıkamış'ta 81 ve Ardahan Yalnızçam'da 27 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, eğimli yerlerde çığ tehlikesi, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ile pus olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Soğuk hava nedeniyle Ardahan merkezde ağaçların üzeri kırağı tuttu, mazotlu araçlar takviye yöntemiyle çalıştırıldı.