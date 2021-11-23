Nesli tükenmekten olan yaralı Küçük Balaban kuşu tedavi altına alındı

Ardahan'da Jandarma tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Küçük Balaban kuşu tedavi altına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyü kırsalında Jandarma ekipleri tarafından arazide donmak üzere olan ve yaralı vaziyette bulunan Küçük Balaban kuşu, tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürüldü.

Veteriner hekim tarafından tedavi edilen nesli tükenmekte olan Küçük Balaban kuşu, Jandarma ekipleri tarafından Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.