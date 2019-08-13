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Yılmaz vatandaşlarla son kez bayramlaştı

Posof ta 3 yıldır görev yapan ilçe kaymakamı Enver Yılmaz Posof ta son bayramlaşmasını yaptı.


Kurban bayramı münasebetiyle Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından Belediye salonunda düzenlenen bayramlaşmaya mülki ve askeri idarecilerle vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştılar.


Kuran tilavetinden sonra açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Cahit Ulgar bayram kutlamasından sonra yapılan icraatlarını anlattı ve bu icraatlar da ki kaymakamlığın katkılarını belirtti.


İlçe kaymakamı Enver Yılmaz'ın üç yıllık hizmetinden sonra tayinin Erzincan Üzümlü ilçesine çıkması münasebetiyle Kaymakam Yılmaz'da konuşmasında Posof'u çok sevdiğini ve Posof ta da bir çocuğunun dünyaya gelmesi nedeniyle Posof'un gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

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