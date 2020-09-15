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Artvin'de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti

Artvin’de Karadeniz Bakır İlkokulu öğretmenleri “Haydi kurallara uyalım.

Artvin'de Karadeniz Bakır İlkokulu öğretmenleri “Haydi kurallara uyalım. Okulları hep beraber açalım” isimli klip çektiler.


Karadeniz Bakır İlkokulu okul müdürü ve sınıf öğretmenlerinin oynadığı klipte, öğretmenler öğrencilerini özlediklerini ve dile getirdiklerini belirttiler. Senaryo, kurgu ve montajını sınıf öğretmeni Elanur Kuzu'nun yaptığı klipte konuşmalar ayrıca işaret diliyle izleyicilere aktarıldı. Öğretmenler okulların açılmasının kurallara uymaktan geçtiğini vurgulayarak maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat çektiler.


Video sonunda öğretmenler hep birlikte ritim tutarak “daha dün annemizin kollarında yaşarken” şarkısını seslendirdiler.

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