Donan Karagöl, farklı bir güzelliğe büründü

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan ve her mevsim bir başka güzellik sergileyen Karagöl, son günlerdeki aşırı soğuklar nedeniyle dondu.

İlçeye bağlı Karçal Dağı'ndaki Aralık Yaylası yakınlarında bulunan ve 19. yüzyılın başlarında heyelan sonucu Aralık deresinin önünün kapanmasıyla oluşan Karagöl, her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerine zorlu yolculuk sonrası ayrı bir güzellik sunuyor.

Borçka il merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Karagöl'e, Borçka-Camili kara yolunun yirminci kilometresinden sonra toprak yoldan 5 kilometre gidilerek ulaşılıyor. Kış aylarında ise yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Karagöl'e birkaç saatlik yürüyüş veya kar üstü paletli araçla ulaşılabiliyor. Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Karagöl, doğaseverlere güzel görüntüler sunuyor. Karagöl'ün etrafındaki çam ağaçlarının da beyaza bürünmesi ayrı bir güzellik oluşturuyor.