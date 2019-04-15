Göçük nedeniyle kapanan tünelin göçükten temizlenmesi için ihaleye yapılacak

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen göçük nedeniyle kaya kütleleri dolması sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli yeniden trafiğe açılması ve göçüğün temizlenmesi için ihale yapılacağı belirtildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde 31 Mart Pazar günü göçük meydana gelmiş tünel trafiğe kapanmıştı. Tünelin üst tarafında bulunan yamaçtan kopan dev kaya kütlelerin çıkış bölümünü kapattı. Olay anında şans eseri araç geçişi yaşanmazken, karayolu üzerinde trafik tek şeritli olarak sağlanıyordu.

İki ay içinde ihale yapılacak

Karayolları Bölge Müdürlüğü tüneli yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Yapılan etüt çalışmasının ardından tünelin üst tarafından dökülen kaya kütlelerinin temizlenmesinin yeteli olmayacağı, ikinci bir heyelan riskine karşı bölgenin ve göçüğün temizlenerek yolun ulaşıma açılması için ihale açılacağı öğrenildi.