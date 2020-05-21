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Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşayan bir kişi sahurda yediği mantardan zehirlenince ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşayan bir kişi sahurda yediği mantardan zehirlenince ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Şavşat Devlet Hastanesi'ne başvuran Tolga Kaya'nın (26) yapılan ilk müdahalede sahurda yediği mantardan zehirlendiği belirlendi. Kaya için ilçeye helikopter ambulans istenirken, ardından Trabzon'daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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