19 Mayıs'ın 100. yılı anısına fidanlar toprakla buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli basamaklarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı dolayısıyla Sümer Kampüsü'nde fidanları toprakla buluşturdular.

Etkinlikte 7 elma fidanı, 1 çam fidanı, 1 ıhlamur fidanı, 3 gül ve 80 çiçek toprakla buluştu. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen çiçek ve fidan dikme etkinliğinde öğrenciler alan düzenlemesi yapıp hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdiler.