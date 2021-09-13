İhlas Haber Ajansı

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39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’da hakkında 19 ayrı hırsızlık suçundan, 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da hakkında 19 ayrı hırsızlık suçundan, 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 19 ayrı hırsızlık suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan D.T. isimli şahsın tespit edilen adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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