ADÜ Ziraat Fakültesi'nden BİLSEM projesine destek

Dr. İbrahim Gençsoylu'nun destekleri ve Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu'nun danışmanlığı ile başvurusu tamamlanan 'Akıllı Teknolojilerle Geleceğin Tarımını Tasarlıyorum' projesi, TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 100 proje arasına girmeyi başardı.

Manisa Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Manisa CBÜ Teknoloji Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilecek olan proje, Aydın Ticaret Borsası tarafından da destekleniyor. Projede hedef kitle lise öğrencileri olarak belirlendi. Proje ile katılımcıların yaşadıkları bölgedeki tarımsal faaliyetler ve akıllı tarım uygulamalarına ilişkin ilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması, mühendislik tasarım becerilerinin gelişmesi, mühendislik ve teknoloji alanında kariyer yapmaya yönelik motivasyonlarının ve robotik kodlama becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

Yürütücülüğünü Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Figen Eğin'in yaptığı proje kapsamında katılımcı öğrenciler, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu'dan akıllı tarım uygulamaları ve zeytinyağı tadımında farkındalık eğitimi alacaklar.

3D tasarımlar yaparak 3D yazıcılardan baskı alabilecek olan öğrenciler, yapay zeka ve mekatronik alanında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği'nden Doç. Dr. Aytuğ Onan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği'nden Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Karaçor ve Yazılım Mühendisliği'nden Dr. Öğrt. Üyesi Emin Borandağ, Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğrt. Üyesi Nilüfer Atman Uslu ve Uzm. Gökben Turgut'dan dersler alacaklar.

Gençlerin bu proje ile tarımda robotik ve akıllı teknolojilerin üretimi konusunda bilinç kazanacağını belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Proje ile geleceğin işgücü olan gençler, yenilikçi tasarımlar ortaya koyabilecekler. Akıllı tarıma yönelik robotik tasarımları, 20 Ağustos 2021 tarihinde Manisa Turgutlu Belediyesi etkinlik salonundaki sergide sunulacak” dedi.