Aydın Büyükşehir'den iki transfer

Mavi-Beyazlılar geçen sezon Nilüfer Belediyespor'da forma giyen Hazal Selin Arifoğlu ile Hande Korkut'u kadrosuna kattı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da antrenör Mustafa Umut Uysal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen sezon Nilüfer Belediyespor'u çalıştıran ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü Alper Hamurcu'nun isteği ile iki transfer birden gerçekleşti. Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor ile başarılı bir sezon geçiren ortasaha oyuncuları Hazal Selin Arifoğlu ile Hande Korkut yeni sezonda Aydın Büyükşehir Belediyespor'un formasını giyecek. İki kadın voleybolcu düzenlenen törenle kendilerini 1'er yıllığına mavi beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin, geçen yılki takımdan tüm oyuncularla sözleşmelerinin sona erdiğini belirterek, “Geçen sene sezonu istediğimiz gibi tamamlayamamıştık. Hedefimizin altında kaldık. Bu sene Milli takımımızın yardımcı hocası, geçen sene Nilüfer Belediye'yi çalıştıran genç ve başarılı Alper Hamurcu ile anlaştık. Onunla birlikte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. Geçen seneki kadromuzdan oyuncularla bir yıllık sözleşme olduğu için bu sezon geçen seneden kadromuzda kalan oyuncumuz yok ama görüşmelerimiz devam ediyor. 2019-2020 sezonunu ilk transferlerini Selin ve Hande ile yaptık. Bu sene kulübümüze önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum. Hem onlara hem kulübümüze hayırlı olsun diyorum. Yabancı oyuncu görüşmelerimiz de devam ediyor. Hocamız şu an milli takım kampında. Onlarda önemli turnuva dönemi öncesi hazırlıklarını yapıyor. Hoca ile beraber hem oyuncu listemizdeki oyuncularla görüşüyoruz. Geçen seneden daha iyi olmak için play off oynayabilmek için transfer çalışmalarımız devam ediyor” dedi.