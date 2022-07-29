İhlas Haber Ajansı

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Aydın Büyükşehir'in sinema geceleri Didim'de devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Sinema Geceleri” Didim’de devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Sinema Geceleri” Didim'de devam ediyor. Akbük'de yapılan gösterimde, senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği “Dondurmam Gaymak” filmi izleyicilerle buluştu.



Türk sinemasının birbirinden değerli filmlerini Aydın halkıyla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez Didimlilerin eğlence dolu bir gece yaşamalarını sağladı. “Dondurmam Gaymak” filmi ile başlayan gösterimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.



Diğer taraftan Aydın Tekstil Park'ta da film gösterimleri devam ediyor. 1 Ağustos Pazartesi günü “Yol Arkadaşım”, 8 Ağustos Pazartesi günü ise “Hükümet Kadın” filmleri gösterilecek. Filmler saat 21.30'da başlayacak.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Aydınlıları kültür faaliyetleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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