Aydın Fotoğraf Maratonu sona erdi

Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlenen ve 195 fotoğraf sanatçısının 759 eserinin değerlendirildiği 'Fotoğraf Maratonu'nda fotoğrafları Vali Köşger ödüllendirdi.

Aydın Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yürütülen Aydın İl Tanıtım Projesi kapsamında 'Aydın Valiliği Fotoğraf Maratonu' düzenlendi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilen ve 4 gün süren Aydın Valiliği Fotoğraf Maratonu, ödül töreni ile buldu. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde yapılan törene Vali Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ve Yücel Gemici, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, kurum müdürleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Törende konuşan fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, Aydın'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. En son Aydın'da, geçen yıl hayatını kaybeden ustası Aral Güler ile geldiğini ve çok güzel bir Afrodisias turu yaptıklarını kaydeden Aral, "Aydın benim için çok önemli. Ege'de belki de hak ettiği yeri alamayan illerimizden birisi. Çok zengin bir il. En fazla değere sahip olan illerimizden birisi. O yüzden Aydın'ın bendeki yeri ayrıdır. Fotoğrafçı olarak Aydın'a geldiğimde, boş duramıyorum" diye konuştu.

Aydın'ın keşfedilmeyi bekleyen çok önemli değerleri olduğunu belirten Vali Köşger de, sanatçıların çektikleri fotoğraflarla Aydın'ın tanıtımına önemli katkılar sağlayacaklarını söyledi. Aydın'ın hak ettiği değeri henüz bulamadığını belirten Köşger, "İlimiz, yeterli tanıtım düzeyine ulaşamamış şehirlerimizden birisi. Biz, Aydın'ı tanıtmaya gayret ediyoruz. Karınca, kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aydın'ın ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri ve karşılığı bulması için tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalardan birisi de fotoğraf maratonudur" dedi. Konuşmasını tamamlayan Vali Köşger, Vali Yardımcısı Arat ve jüri üyeleri ile birlikte, fotoğrafları dereceye giren sanatçılara plaketlerini ve para ödüllerini takdim etti.

Aydın Valiliği Fotoğraf Maratonu'na, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 195 fotoğraf sanatçısı katıldı. Vali Köşger, Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Beyhan Özdemir, fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Mustafa Seven ve Timurtaş Onan'dan oluşan jüri heyeti, sanatçıların Danişment, Tralleis, Sultanhisar, Karacasu, Afrodisias, Magnesia, Priene, Milet, Apollon Tapınağı, Altınkum, Bafa Gölü, Latmos, Doğanbey, Karina, Çine Alabanda, Karpuzlu Alinda, Kuşadası, Güzelçamlı, Milli Park, Didim ve koylarda çektiği 759 fotoğrafı değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Fatma Demir, Havva Alfahad ve Mehmet Aslan başarı, Esmaeil Shahsavan, Havva Alfahad ve Özgür Köksal mansiyon, Oğuz İpçi Afrodisias Ara Güler Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. 40 sanatçının fotoğrafları da sergilenmeye değer bulundu.