Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetim ve yürütme kurulu, Cemiyet Başkanı Semra Şener önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Şener ile yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, Başkan Çerçioğlu'na başarı dileklerini iletip, yeni dönemin Aydın için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Çerçioğlu, basın emekçilerinin nazik ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek ziyaret için teşekkür etti.