Aydın İl Emniyeti, Kurban Bayramı'na Hazır

Yazılı açıklama yapan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, il genelinde görev yapan 57 trafik ekibine ilave tedbirler kapsamında takviye yapılarak 70 Ekip ve 249 trafik personeli ile görev alınacağını belirtti.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tedbirlerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da ilave tedbirlerini alan emniyet ekipleri, vatandaşların daha huzurlu ve güven ortamında bir bayram geçirebilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdı. Sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olması çağrısında bulunan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici; “Her yıl ülkemizde trafik kazaları sonucunda birçok vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaşımız ise hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek ve koranavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin uygulandığı kontrollü sosyal hayat sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerine üst düzeyde riayet edilmesini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı tatili süresince yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de birtakım tedbirler uygulanacaktır” dedi.

“Kısa süreli bilgilendirmeler yapılacak"

Kurban Bayramı tatili kapsamında da şehirler arası seyahatlerde yaşanabilecek olası yoğunluğa karşı ilave tedbirler aldıklarını belirten Ekici; “İlimiz doğusunda Denizli, Batısında İzmir ve Güneyinde Muğla illeri ile kavşak konumunda bulunmasının yanı sıra içinde bulunduğumuz pandeminin de etkisinin azalmasına bağlı olarak şehirlerarası yolculukların artması ile trafik yönünden oluşabilecek yoğunlukları ve olası trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla özellikle bayramın öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde Aydın ili genelinde ilave trafik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda, trafik ekipleri tarafından yürütülecek olan eğitim, bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinde tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet ederek görev ifa edecek. Trafik kazalarının önemli bir kısmı hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma-dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı için uygulama ve kontrol noktalarında sadece ihlal yapan taşıtlar değil diğer araç sürücüleri de durdurulup “yüz yüze iletişim” kurularak kısa süreli bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu noktada araç sürücüleri; uygulama ve kontrol noktalarına yaklaşırken hızlarına azaltmak suretiyle farlarını kapatıp araç içi ışıkları açarak görevli personele yardımcı olmalıdır” dedi.

“Ekip takviyeleri yapıldı"

Alınan tedbirler hakkında da kapsamlı bilgi veren Ekici; “Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak ve radar hız denetimleri ise hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde gerekli işaretlemeler yapılmak sureti ile 'Tuzak Radar' algısı oluşturmadan gerçekleştirilecek. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana gelecek olası yoğunluk sebebiyle takviye personel görevlendirilerek terminale giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförleri ile araç takografları denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimine ağırlık verilerek yolculara araç içerisinde el broşürleri dağıtılarak kısa süreli bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Şehir giriş-çıkışları ile yoğunluğu bulunan bağlantı noktalarında trafiği düzenlemek ve denetlemek için insansız hava aracı kullanılarak tespit edilen aksaklık ve olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Şehir içerisinde çocukların cadde ve sokaklarda daha yoğun bulunacakları dikkate alınarak taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz park yapmalarına izin verilmeyecek, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak içleri ve engelli vatandaşların kullanımı için yapılan rampalar üzerine veya önüne park etmiş araçlar derhal kaldırılacak. Alışveriş merkezleri, şehitlik ve mezarlık gibi alanlarda araç ve yaya trafiğinin yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden bu alanlarda yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri alınarak yüksek ses ve gürültü çıkarmak sureti ile huzurlu trafik ortamını bozan motosiklet sürücüleri üzerinde de sıkı denetimler yapılacak. İl genelinde şehirlerarası bağlantı hattı konumunda bulunan yollar üzerine kurulacak denetim noktalarında uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde oluşturduğu rehavet ile kaza riskinin daha çok arttığı 04:00-07:00 saatleri arasında sürücüler durdurulup araç dışına davet edilerek gerekli kontrol ve bilgilendirme yapılmak sureti ile olası kazaların önüne geçilmesine çalışılacak. Bahse konu trafik tedbirlerinin tüm bayram tatili süresince uygulanarak güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve olası trafik kazalarını en aza indirerek mutlu, huzurlu, acısız, kayıpsız bir bayram geçirilmesi için il genelinde görev yapmakta olan 57 trafik ekibine ilave tedbirler kapsamında takviye yapılarak 70 Ekip ve 249 trafik personeli ile görev alınacaktır. Bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, sevinçlerimizin acıya dönüşmemesi için belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ederek, kazasız bir bayram temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz” dedi.