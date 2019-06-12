Aydın Sezgin, çiftçi borçlarının yapılandırılması çağrısı yaptı

Sezgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle Ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergenin yanıtlanmaması nedeniyle konuyu yeniden gündeme getirerek, çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarının yapılandırılması çağrısını yineledi. Son dönemde gittikçe kötüleşen ekonomik koşullar ve tarım ürünlerinden elde edilen gelirin azalması nedeniyle çiftçilerin sulama birliklerine borçlarını ödemekte zorlanmakta olduğunu belirten Aydın Sezgin, Ziraat Bankası tarafından çiftçilerin sulama birliklerine ve diğer kurumlara olan borçlarının yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Aydın Milletvekili Sezgin, çiftçilerin tarlalarını sulamak için DSİ'ye ait kanallardan su kullandığını ve bu hizmeti sağlayan sulama birliklerine, aldıkları hizmet karşılığında ödeme yaptığının altını çizerek, ekonomik kriz ortamı nedeniyle çiftçilerin borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti ve bu borçların yapılandırılması çağrısı yaptı.

Soru önergesinde, “Zaman zaman çeşitli sektörlere yönelik borç yapılandırma yapılmasına rağmen çiftçilerin sulama birliklerine borçları için genel bir yapılandırma programı uygulanmamıştır. Bazı sulama birlikleri çiftçi borçlarını yapılandırırken bazıları bu uygulamanın dışında tutulmuştur” ifadelerini kullanan Sezgin, “Bu nedenle mağdur olan ve eşit olmayan muameleye maruz kalan çok sayıda çiftçi bulunmaktadır” dedi.

Aydın Sezgin, Türkiye genelinde hangi sulama birliklerinde çiftçilerin borçlarının yapılandırıldığının, borcu yapılandırılmış olan çiftçi sayısının ve yapılandırılmış toplam borç tutarının açıklanmasını talep etti. Sezgin, “Asıl görevi çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenmek iken futbol kulüplerinin borçlarını kapatan, kredi kartı borçlularına borç transfer kredileri sunmakta olan Ziraat Bankası ile, çiftçilerin sulama birliklerine ve diğer kurumlara olan borçlarını yapılandırmaya yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?” ifadelerini kullandı.