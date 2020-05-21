Aydın Valiliği, Vali Yardımcısıyla ilgili gerçek dışı beyanlar üzerine adli süreç başlattı

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Bazı kesimlerin gerçek dışı beyanlarına yer verilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılması uygun görülmüştür. Bilindiği üzere ilimizde bulunan tüm JES'lerin faaliyetleri, Çevre Mevzuatı kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, YİKOB ve ilgili diğer Kurumlarımız tarafından denetlenmekte ve mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemler uygulanmaktadır. Bu güne kadar yukarıda bahsi geçen kurumlarımız tarafından denetimler kesintisiz olarak yerine getirilmiş ve halen denetimlere devam edilmektedir. Denetim sonuçları da kamuoyu ile sürekli paylaşılmaktadır.

Durum bu olduğu halde Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile ilgili basında yer alan bir fotoğraf ve paylaşılan gerçek dışı bilgilerden yola çıkılmak suretiyle, bazı kesimler tarafından bilinçli olarak Vali Yardımcısının şahsında Valiliğimizi, haksız, yersiz ve mesnetsiz bir şekilde suçlayarak, jeotermal işletmecilerle ilişkilendirerek kamuoyunda itibarsızlaştırılmaya çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir. Konu ile ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır”