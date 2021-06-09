Aydın'da okul kantininde yangın çıktı

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nun kullanılmayan kantininde yangın çıktı.

Olay, Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerindeki İstiklal İlkokulu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun kullanılmayan kantini henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kantinden çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında kantinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.