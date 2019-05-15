Aydın'da plaj voleybolu heyecanı yarın başlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İki Yıldız Dünya Plaj Voleybolu Turnuvası yarın saat 11.00'de oynanacak ilk karşılaşma ile başlayacak.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda 16-19 Mayıs günleri arasında düzenlenecek ve 24 ülkeden 56 takımın mücadele edeceği turnuva için tanıtım programı düzenlendi.

Programda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Avrupa'nın en büyük iki yıldızlı tek plaj voleybolu organizasyonuna Aydın'ın ev sahipliği yaptığını belirterek, “2019 yılında Türkiye'de düzenlediğimiz en büyük organizasyon burası. 2020 olimpiyatları için tüm sporcular puan toplama telaşında. Sporcular, buradan alacakları puanlarla olimpiyat vizesi almaya çalışacaklar. Eleme etabı 16 erkek 16 kadın takımla başlayacak. Kadın ve erkeklerde diğer 12 takım ana tablo müsabakalarında 17 Mayıs'ta kuma çıkacaklar. Elemeden ilk dört takımlar ana tabloya alınacak. Modifiye edilmiş grup usulüne göre ana tablo 17-18 Mayıs'ta yapılacak. 19 Mayıs'ta yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak. Dereceye giren sporculara 40 bin avro para ödülü dağıtılacak” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı İbrahim Gürdal, Aydın'ın yapılan organizasyonlarla voleybol kentine dönüştüğünü ifade ederek “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun gayretleriyle 2016 yılında plaj voleybolu turnuvalarını başlattık. Seyircinin inanılmaz katılımıyla güzel organizasyon gerçekleşti. 2017 yılında bu organizasyonu uluslararası boyuta taşıdık. 2017'de 13 ülkeden yabancı takım, 2018'de dünya turu etabı ile 22 ülkeden 42 takım mücadele etti. 2019'da 132 takım Türkiye Voleybol Federasyonu'na müracaat etti. Bu takımlardan puanı yüksek olan 56 takımı turnuvaya kabul ettik. Geçen yıl 50 binin üzerinde seyirci 4 gün boyunca katılım sağladı. Aydın, Sultanlar Ligi ile birlikte bir voleybol kenti oldu” diye konuştu.