Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

Aydın'da sıcaktan bunalan köpek, süs havuzuna girerek hem serinledi hem su içti. Sevimli köpeğin havuz keyfini gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlar gibi hayvanları da bunalttı. Sıcaktan bunalan bir köpek Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Havuzda serinleyen sevimli köpek zaman zaman su içmeyi de ihmal etmedi. Köpeğin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Vatandaşları gülümseten köpek, bir süre sonra havuzdan çıkarak etrafındaki kalabalığa aldırmadan uzaklaştı.