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Aydın'da Soykütüğü Projesi için protokol imzalandı

Aydın’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında Soykütüğü projesi kapsamında protokol imzalandı.

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında Soykütüğü projesi kapsamında protokol imzalandı.


Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili çerçevesinde, Soykütüğü Projesi kapsamında işletmelerde bulunan hayvanların küpelenmesi ile ilgili protokol Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından imzalandı. Önsoykütüğü Projesi kapsamında işletmelerde bulunan hayvanların küpelenmesi, İlçe Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Söz konusu Protokol ile Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Soykütüğü projesi kapsamındaki işletmelerde bulunan sığır cinsi hayvanlara, yetiştiriciden çift küpe karşılığında uygulama ücreti olarak Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında küpeleme yapacak.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan yetiştiriciliğin geliştirilmesi ve yüksek düzeye çıkarılması için, tüm paydaşlarla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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