Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malzeme yüklü kamyonet, sürücüsü G.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki trafik uyarı levhasının direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan yaralıyı çıkartarak ambulansla hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.