Aydın'da yerli tohum kullanımını arttırma çalışmaları sürüyor

Aydın'da yerli tohum alanlarının kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli tohum kullanımının arttırılması çalışmaları kapsamında iki çiftçiye ait, Umurlu ve Kuyulu Mahallerindeki 20 dekar alanda 4 yeni yerli silajlık mısır tohumunun kullanıldığı bir alan oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kaliteli kaba yem kullanımının ve ekim alanlarının yaygınlaştırılması için yeni ve yerli çeşit silajlık mısır tohumu kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak; Umurlu ve Kuyulu Mahallerimizde iki önder çiftçi ile toplam 20 da alanda ADA-523, AGA, PEHLİVAN ve ADA-351 olmak üzere 4 çeşit mısır çeşidinden oluşan demonstrasyon alanı kurulmuştur” denildi.