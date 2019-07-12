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Aydınlılar sabah sporunda buluşuyor

Aydınlılar, her gün sabah Büyükşehir Belediyesinin spor eğitmenleriyle sabah sporu yapıyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel spor eğitmenleriyle spor yapan vatandaşlar, yaz kış devam eden uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.


Hafta içi her gün Efeler'deki Gazi Koşu Yolu'na yürüyüş ve koşu yapmaya gelen vatandaşlar, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin spor eğitmenleriyle sporlarını tamamlıyor. Kendilerine uygun spor hareketlerini yapan vatandaşlar, profesyonel eğitmenlerle sporlarını tamamlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ediyor.



Sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Sağlıklı bir ömür sürebilmek için spor olmazsa olmaz. Tüm vatandaşlarımızı sporlarını yapmak üzere parklarımıza ve bahçelerimize bekliyoruz" dedi.



Her sabah onlarca vatandaşın spor eğitmenleri eşliğinde spor yapmalarından çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımız koşularını ve yürüyüşlerini tamamladıktan sonra parkta eğitmenler eşliğinde sporlarını yapıyor. Sağlıklı bir hayat için sporun önemi yadsınamaz. Bütün vatandaşlarımızı sabah sporlarını yapmak üzere parkımıza bekliyoruz" diye konuştu.

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