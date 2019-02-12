Başkan Alıcık; “Herkese hitap eden bir şehir dizayn ettik”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlardan destek isteyerek, büyüyen ve gelişen bir Nazilli için üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Organize Sanayi Bölgesi'nde işçileri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ve kalkınması için birçok çalışma yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, “Organize Sanayi Bölgesi Nazilli'mizin farklı bir yüzü oldu. Üniversite ve sanayi şehri olacak dediğimiz Nazilli'miz için durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. 2009 yılından bu yana eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve sosyal belediyecilik alanında ilçemizin her köşesine hizmet ulaştırdık. Söz verdiğimiz tüm projeleri yerine getirmekle kalmadık, üzerine onlarca proje ekledik. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamından itibaren 7'den 70'e herkese hitap eden bir şehir dizayn etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde hummalı bir yol çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, “Nazilli'mizin diğer mahallelerinde olduğu gibi Organize Sanayimizde de yeni yol açma, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Allah'ın izniyle ilçemizde sanayinin geliştiği, ekonominin şahlandığı, her alanda büyüme ve gelişmenin sağlandığı bir ustalık dönemi yaşayacağız” ifadelerini kullandı.