Başkan Atabay emekliye ayrılan personelleri ödüllendirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediyeden emekliye ayrılan personel unutulmadı.

Belediye Başkanı Deniz Atabay personele hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Didim Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev yapan ve Başkan Atabay'ın döneminde emekli olan personeller için Didim Belediyesi Belediye Meclis toplantı salonunda plaket töreni düzenlendi.

Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı personellere teşekkür eden Başkan Atabay, “Görev süremizde işinizi en iyi şekilde yaparak, özverili çalışmalarımız ve harcadığınız alın teri ile emekliliği çoktan hak ettiğinizi düşünüyorum, belediyemize ve halkımıza yapmış olduğunuz hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Bundan sonraki yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Plaketlerin takdimi ve konuşmaların ardından Başkan Atabay, emekli olan personeller ile hatıra fotoğrafı çekildi.