İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Atabay emekliye ayrılan personelleri ödüllendirdi

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediyeden emekliye ayrılan personel unutulmadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediyeden emekliye ayrılan personel unutulmadı.


Belediye Başkanı Deniz Atabay personele hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. Didim Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev yapan ve Başkan Atabay'ın döneminde emekli olan personeller için Didim Belediyesi Belediye Meclis toplantı salonunda plaket töreni düzenlendi.


Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı personellere teşekkür eden Başkan Atabay, “Görev süremizde işinizi en iyi şekilde yaparak, özverili çalışmalarımız ve harcadığınız alın teri ile emekliliği çoktan hak ettiğinizi düşünüyorum, belediyemize ve halkımıza yapmış olduğunuz hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Bundan sonraki yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Plaketlerin takdimi ve konuşmaların ardından Başkan Atabay, emekli olan personeller ile hatıra fotoğrafı çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.