Başkan Çerçioğlu, Kurban Bayramı'nı kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramın mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu, yayımladığı mesajında, pandemi sürecinde yaşanan dayanışma ruhuna vurgu yaparak bayramlaşmalarda sosyal mesafe kuralının gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Çerçioğlu mesajında "Kurban Bayramı paylaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı bir bayramdır. Bu yıl yaşadığımız pandemi süreci, toplumumuzda yoğun olarak var olan dayanışma ruhunu tekrar ortaya çıkararak kültürümüzü perçinlemiştir. Bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak daha öncesinde de olduğu gibi pandemi sürecinde de dayanışma kültürümüzü yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Maalesef ki pandemi süreci devam ediyor. Bu sebeple hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını titizlikle yerine getirmeye ve maske takmaya devam etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.