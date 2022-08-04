Başkan Erol, festivale davet etti

Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, herkesi festivale davet etti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Aydın'ın en iyi incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Buharkent'te festival hazırlıkları da aralıksız devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, herkesi festivale davet etti.

Festival çerçevesinde incir tatlısı yarışmasından, yüzme yarışlarına, futbol turnuvasından atıcılık yarışmalarına kadar birçok etkinlik yer alacak. 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalde etkinliklerin yanı sıra birbirinden ünlü isimler de sahne alacak. 6 Ağustos günü saat 21.00'da Zeynep Türkeş, saat 22.00'de ise Bedia Akartürk sahne alacak. 7 Ağustos günü saat 20.30'da Belgin Gölcük ile Kolpa, 22.30'da ise Bilal Sonses sahne alacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise bu yıl 16.sını gerçekleştirecekleri ve 2 gün sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet etti.