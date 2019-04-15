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Başkan Günel, Adagöl'de inceleme yaptı

Kuşadası’nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki Adagöl mesire alanında inceleme yaptı.

Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Adagöl mesire alanında inceleme yaptı. Vatandaşların piknik masalarına konuk olan Günel, onların isteklerini dinleyip teker teker misafir olduğu her aileye Adagöl Mesire Alanı ile ilgili yapılacak iyileştirmeleri anlattı.


Günel mesire alanında andımızı geri istemek amacı ile kurulmuş ‘Gerçek Atatürkçüler Grubu' ile de bir araya geldi. Grup üyelerinden birinin, halkın içindesiniz ne mutlu sözüne, “Halkın içindesiniz sözü aslında enteresan. Hep söylüyorum, belediye başkanının makamı sokaklardır. Belediye başkanı halkın içinde olmalıdır. Belediye başkanının halkın içinde olmaması durumu aslında enteresandır.” yanıtını verdi.

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