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Başkan İnal tütün üreticisini ziyaret etti

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Dandalaz mevkiinde tütün toplayan üreticiyi ziyaret etti, tütün kırdı.


Karacasu'da uzun yıllar tütün eksperliği yapan Zeki İnal, belediye başkanı seçilmesinin ardından tütün üreticisinin yanında olmaya devam ediyor. Başkan olmasının ardından üreticiyi yalnız bırakmayan İnal, üreticiyi tütün toplama konusunda uyardı. Tütün tarlasını ziyaret eden Başkan İnal, “Tütün dip, ana, uç altı ve uç altı olmak üzere 4 evrede elle toplanır. Tütünü yukarıdan kırarak toplayın, sıyırarak değil. Eğer sıyırarak toplanırsa tütün firmaları düşük avans yazar yada sözleşme yapmayabilir” dedi. Tütün toplayan işçilerle çay için sohbet eden Başkan İnal, işçilere kolaylıklar diledi.

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