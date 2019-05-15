Başkan Özcan ülkücü şehitleri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mayıs 1977'de şehit olan amcası Metin Özcan'ı ve ülkücü şehitleri kabri başında andı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın doğumundan bir yıl sonra 14 Mayıs 1977'de, görev yaptığı Mardin'de bölücü militanlar tarafından vahşice şehit edilen Metin Özcan ve Ülkücü Şehitler mezarları başında anıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Hasan Çetinbaş, İYİ Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti Efeler İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural'ın katıldığı programda ülkücü şehitler için Yasin-i Şerif okundu.

Şehitliği ziyaret eden Başkan Kürşat Engin Özcan, “Bugünün benim için anlamı çok büyük. 24 yaşında Mardin'de Türkçe öğretmenliği yaptığı sırada bölücü militanlar tarafından haince şehit edilen amcam Metin Özcan'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların ülküsünü ve ilkelerini yaşatıp gelecek nesillere anlatarak aynı şuuru yaşatmayı hedefliyoruz. Bizler, şehitlerimize ve uğrunda mücadele ettiği değerlere her zaman sahip çıkacağız” diye konuştu.