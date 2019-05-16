Buharkentli ilkokul öğrencilerinden örnek davranış

Aydın'ın Buharkent İlçesindeki İstiklal İlkokulu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri ile Ramazanda muhtaçları sevindirdi. Kendileri küçük kalpleri kocaman çocukların aldığı 2 tekerlekli sandalye, bir bisiklet, kıyafetler ve oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teslim edildi.

Öğretmenlerinin de desteğini alan Buharkent İstiklal İlkokulu Öğrencileri, Ramazan ayında yaptıkları hayırla gönülleri fethetti. Harçlıklarından biriktirerek aldıkları malzemeleri okul bahçesinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, ilçede 2011 yılından bu yana birçok yardım faaliyetine imza atan Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Çetin'e teslim ettiler.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Milli eğitim Müdürü Sezgin Aykırı, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı törende konuşan İstiklal İlkokulu Müdürü Burhan Özmen, öğrencileri ile büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Bu etkinliği yapma amacımız, öğrencilerimizin Türk Milletinin temel özelliklerinden olan yardımseverlik özelliğinin gelecek kuşaklarımızda davranış olarak yerleşmesini sağlamaktır. Çocuklarımız harçlıklarından biriktirdikleri ile ihtiyaç sahibi iki engelli vatandaşımıza 2 adet tekerlekli sandalye, muhtaç ailelerimizin çocuklarına oyuncaklar, kıyafetler ve bir adet bisiklet aldı. Bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, ilçede 2011 yılından bu yana birçok yardım faaliyetine imza atan Buharkent Toplumeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Çetin'e teslim ettiler” dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ne alındığının değil ne düşünüldüğünün büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Çocuklarımızın, engelli ve muhtaç ailelerimiz için bu şekilde düşünmesi bizim için çok önemlidir. Engelli ve muhtaç vatandaşlarımıza sahip çıkılması gerektiğini güzel bir mesajla bizlere verdiler. Toplumeli Derneğimizin de engelli ve ihtiyaç sahipleri ile ilgili güzel çalışmaları var. Hem derneğimize hem de çocuklarımıza, onları bu şekilde yönlendiren öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.