Büyükşehir Belediyesi yolları yeniliyor

Kent genelindeki yol yapım işleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, yolları yenilemeye devam ediyor.

Sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu yollar yapan Büyükşehir ekipleri, Efeler ilçesindeki Marmara Caddesi'nde yol çalışması gerçekleştirdi. Öncelikle caddenin altyapısını yenileyen Büyükşehir ekipleri, tüm işlemlerin ardından sıcak asfalt serim aşamasıyla birlikte pırıl pırıl bir yol ortaya çıkardı.

Asfalt serim işlenin ardından vatandaşların hizmetine sunulan Marmara Caddesi, genişliği ve sürüş konforu ile vatandaşlardan tam not aldı. Asfalt serim çalışmaları ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, uzun yıllar boyunca vatandaşlara sorunsuz bir şekilde hizmet edecek.