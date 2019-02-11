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CHP adayı Ömer Günel, Sivaslılar Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.


Ömer Günel'i dernek başkanı Sait Aksoy ve dernek üyeleri karşıladı. Sait Aksoy dernek olarak yıllarca kendilerine çok fazla söz verildiğini ama hiçbirinin sonuçlanmadığını, derneklerinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği etkinlikleri buraya taşımak istediklerini ve en önemli ihtiyaçlarının bir dernek yeri olduğunu iletti.


Ömer Günel, “Bütün STK'ları aynı alanda bir çatı altında toplama projemiz var. Ortak kullanımları için içinde ekipmanları ile büyük şık bir toplantı odası olmasını da planlıyoruz.” dedi.


Keyifli bir ortamda geçen sohbette bir üyenin; başkanım Sivaslı mısınız? sorusuna “En son Tunceliliydim” deyince kahkahalar yükseldi. Günel, "Ben kendime Antalya asıllı Kuşadalı diyorum ve hep söylüyorum, nerde doğduğumu değiştiremem ama bu kenti değiştirebilirim.” diyerek dernekten ayrıldı.

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