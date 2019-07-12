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Çocuklar Söke Belediyesi ile spor yapıyor

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ücretsiz tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi, karate kurslarına Sökeli çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.


Karnelerini alan 7-14 yaş aralığında 485 çocuk, Söke Belediyesi'nin yaz okulu spor kurslarında zamanlarını dolu dolu geçiriyor.


Söke'de ailelere maddi anlamda çok büyük kolaylık sağlayan yaz okulunda; çocuklar hem deneyimli eğitmenler eşliğinde yaz aylarını değerlendirmiş oluyor, hem de aileler çocuklarını güvenilir bir kuruma emanet etmenin rahatlığını yaşıyor. Çocuklarına ücretsiz eğitimlerde hem eğleniyor, hem de öğrenirken; spor kurslar yaşamlarına sağlık da katıyor.


Sporun çocukların gelişiminin bir parçası olduğunu belirten eğitmenler, spor yapmanın vakit kaybı olduğu ya da derslerine mani olduğu düşüncesinden vazgeçilmesini gerektiğini dile getirdi.

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