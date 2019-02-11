Didim açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

Güney Ege'de devriye faaliyeti icra eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı grup halinde farklı saatlerde Yunan adalarına yasa dışı yollardan botlarla kaçmaya çalışan toplam 86 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sıralarında Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde Türk sularını yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan tekne bölgede devriye görevi yürütün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Lastik botta yapılan incelemede 27 Suriye, 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu olaydan bir saat sonra yine Didim Tekağaç Burnu açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ikinci bir gruba daha rastladı. Lastik bot ile deniz üstünde tespit edilen grupta 8 Suriye, 23 Irak ve 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan toplam 86 düzensiz göçmen yasal işlemlerin yapılması için Didim Gümrük İskelesindeki yetkililere teslim edilmesinin ardından İl Göç İdaresine gönderildiler.