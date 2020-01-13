Didim Belediyesi iletişim hattına vatandaşlardan tam not

Deniz Atabay'ın talimatı ile daha hızlı ve etkin hizmet sunmak adına sürdürülen çalışmaları, teknolojik gelişmelerle destekleyerek kurulan iletişim hattı, vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.

Başkan Atabay tarafından göreve gelir gelmez il iş olarak kurulan iletişim hattı, aradan geçen beş yıllık sürede vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini belediyemize daha hızlı iletebilmeleri adına önemli bir iletişim hattı haline geldi. 0533 150 05 40 numarasını akıllı telefonlarına kaydeden vatandaşlar, belediye ile ilgili öneri ya da taleplerini, fotoğraf ve konum alanı ile birlikte, anında ve en kolay yoldan yetkililere iletebiliyor.

İhbar hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Atabay, “Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının başında da Whatsapp geliyor. Göreve geldiğimizde kurmuş olduğumuz ‘Whatsapp İletişim Hattı ile beş yıldan bugüne vatandaşlarımızdan gelen ihbar, şikâyet, istek, talep ve bilgileri çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor ve her aşamasında vatandaşımıza da gelişmelerle ilgili bilgi veriyoruz” dedi.