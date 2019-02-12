Didim Ticaret Odası Başkanı Erbaş ve eski Başkan Döver talan iddiasıyla gözaltına alındı

Aydın'da jandarma ekiplerinin hazine arazilerini talan ettikleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Didim Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş ve eski başkanlardan Ufuk Döver'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazine arazilerinin talan edilmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonlarda DTO Yönetim Kuurlu Başkanı Hilmi Erbaş ve DTO eski başkanlarından Ufuk Döver ile birlikte bazı harita teknikerleri ve hafriyatçılardan oluşan 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelileri sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığında getirilirken, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Didim'de devam eden soruşturma kapsamında daha önce Balat Mahallesinin eski muhtarları Süleyman Semerci ve Veli Pir tutuklanmıştı. Yine bu kapsamda Denizköy Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ali Osman Çolak, Kaymakamlık tarafından görevlerinden alınmıştı.