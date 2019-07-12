Didim'de dil kursuna katılanlar belgelerini aldı

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM), Didim Meslek Yüksekokulu ve Didim Ticaret Odası işbirliği ile Yabancı dil kursu düzenlendi.
Didim Ticaret Odası'nda düzenlenen törene ADÜSEM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Nermin Koruklu, Doç. Dr. Fatma Çakır, Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, Öğr. Gör. Muhammet Nimet Çavuş, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ve Didim Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hikmet Atilla katıldı. Tören sonunda kursiyerlere sertifika verildi.
Didim Ticaret Odası Kültür Merkezi'nde oluşturulan yabancı dil sınıfında gerçekleşen ve 3 ay süren İngilizce dil eğitimi, Didim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Nimet Çavuş tarafından verildi