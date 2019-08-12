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Didim'de protokol bayramının ikinci günü bir araya geldi

Kurban Bayramı dolayısıyla Didim’de düzenlenen bayramlaşma programında, ilçe protokolü bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Didim'de düzenlenen bayramlaşma programında, ilçe protokolü bir araya geldi.


Didim'de ilçe protokolünün bayramlaşma töreni, Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Türköz bayramlaşma töreninin ardından tüm konuklarının masalarını tek tek gezerek bayramlarını kutladı.


Kaymakam Türköz, Kurban bayramının başta Didimliler olmak üzere tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlı getirmesini temennisinde bulundu.

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