İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de turizm sezonu hazırlıkları devam ediyor

Aydın’ın Didim ilçesinde Kovid-19 ‘un normalleşme sürecine girmesinin ardından turizm sezon hazırlıkları sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde Kovid-19 ‘un normalleşme sürecine girmesinin ardından turizm sezon hazırlıkları sürüyor.


Didim de her yıl turizm sezonu 1 Mayıs'ta açılıp Ekim ayının sonuna kadar devam ederken bu yıl Kovid-19 nedeniyle sessizliğin korunduğu belirtildi.


Didim sahillerinde turizm sezon hazırlıklarına devam ettiğini belirten turizmci Bedri Altıntaş, Kovid-19 nedeniyle ilçede bir durgunluk yaşandığını ifade ederek, belediyenin plajları sezona hazırladığını, park ve bahçelerde mevsimlik çiçeklerin dikimini, yol onarım ve düzenleme ile temizlik işleri gibi çalışmalarını hızlandığına tanık olduklarını söyledi.


Didimli turizmci Erdal Karadeniz, korona virüs nedeniyle ilçeye gelen yazlıkçılar veya tatilcilerin sayısında artış olduğunu, çarşıya, pazara çıkan vatandaşların da temkinli olduklarını belirterek, 2020 turizm sezonun da çoğu işletmelerin bar, diskolar ve eğlence yerleri gibi alanların da kapalı olduğunu şu ana kadar belirsizlik yaşadıklarını kaydetti.


Didim'de yaşayan Mehmet Sarı ise ilçede esnafın hijyen kurallarına dikkat ettiğini, ancak büyük şehirlerden çok sayıda yazlıkçının ilçeye gelerek ikamet etmeye başladığını belirterek, ilçe nüfusunda önemli derecede artış kaydettiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.