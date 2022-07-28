Didim'in yolları yenileniyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile tüm birimleri ile kent genelinde hizmet seferberliği başlatan Didim Belediyesi'nin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersindere Mahallesi'nde başlatılan yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Mahalle genelinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde kaldırım yapımı ve parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Didimlilerin refahı, huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilen çalışmaların süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didimimiz için çalışıyor, emek harcıyoruz. Belediye ekiplerimizce kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği çerçevesinde Mersindere Mahallemizde yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kısa zaman içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar neticesinde Mersindereli vatandaşlarımız yeni yollarına kavuşacaklar. Didim'i bir adım öteye taşımak için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.