Didimli öğrenciler Ankara gezisine katıldı

Didim Selçuk Özsoy Ortaokulu yönetimi tarafından Ankara'ya kültürel gezi düzenlendi. Öğrenciler Anıtkabir'de Atalarını ziyaret etti.

Didim Selçuk Özsoy ortaokulu tarafından okul idareci, öğretmen ve velilerinde katılımı ile Ankara gezisi düzenlendi. Ankara´da Anıtkabir'de ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kabri resmi törenle ziyaret edildi. Müdür yardımcısı Remzi Devrim, okulu adına Anıtkabir özel defterini imzaladı. Atatürk'ün mozolesine törenle çelenk bırakıldı.

Gezi kapsamında Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi, Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Beştepe Millet Cami ve Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi gezildi.