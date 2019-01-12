Didimspor, 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti

Amatör Küme 4. Grup takımlarından Didimspor, şampiyonluğunu ilan ederek bir üst kümeye yükseldi.

Bu hafta rakibinin sahaya çıkmayacağını duyurmasının ardından 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip Aydın Süper amatör kümeye çıkan ilk takım oldu.

amatör küme 4. grupta Didimspor şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Söke'de oynanması gereken Sökegücü-Didimspor maçı, Sökegücünün ASKF'ya başvurark maça çıkmayacağını bildirmesinin ardından Didimspor maçı hükmen kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligin bitmesine 4 hafta kala aradaki 15 puanlık farktan dolayı Didimspor namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti. Didimspor kalan tüm maçlarını da kaybetse bile önümüzdeki sezın Aydın Süper Amatörde oynamaya hak kazandı.