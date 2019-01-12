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Didimspor, 1. Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan etti

Aydın 1.

Amatör Küme 4. Grup takımlarından Didimspor, şampiyonluğunu ilan ederek bir üst kümeye yükseldi.


Bu hafta rakibinin sahaya çıkmayacağını duyurmasının ardından 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip Aydın Süper amatör kümeye çıkan ilk takım oldu.


amatör küme 4. grupta Didimspor şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Söke'de oynanması gereken Sökegücü-Didimspor maçı, Sökegücünün ASKF'ya başvurark maça çıkmayacağını bildirmesinin ardından Didimspor maçı hükmen kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligin bitmesine 4 hafta kala aradaki 15 puanlık farktan dolayı Didimspor namağlup olarak şampiyonluğunu ilan etti. Didimspor kalan tüm maçlarını da kaybetse bile önümüzdeki sezın Aydın Süper Amatörde oynamaya hak kazandı.

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