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Eski başkan nüfuz ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı

Aydın’da, Didim Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme Destekleme Kalkındırma Yaşatma Derneğinin eski Başkanı, nüfuz ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Aydın'da, Didim Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme Destekleme Kalkındırma Yaşatma Derneğinin eski Başkanı, nüfuz ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri “Devlet ileri gelenleri ile samimi olduğu izlenimi vererek nüfuz ticareti” yaptığı iddiasıyla Didim Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme Destekleme Kalkındırma Yaşatma Derneğinin eski Başkanı O.T'yi gözaltına aldı. Nüfus ticareti suçundan gözaltına alınan O.T jandarmadaki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. O.T'nin dernek başkanlığı görevinden bir hafta önce ayrıldığı öğrenildi.

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