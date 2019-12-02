İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının haftasını kutladı

Osman Açıkgöz 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda özverili çalışmalarla gerektiğinde sevdiklerinden ayrılıp hayat kurtarmak için 7/24 görevinin başında olan 112 çalışanlarının haftasını kutladı.

Trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmaması, devlet ile halkın bütünleşmesi, 112 Acil sağlık hizmetlerinin önemi, afet bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım bilincinin gelişmesi, sağlık personelinin sorunları gibi konularda bir hafta boyunca tanıtımların yapılacağı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri Aydın'da İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün 112 çalışanlarına telsiz ile hitap etmesi ile başladı. Aydın'da 29 istasyonda kış döneminde yaklaşık 1 milyon 100 bin yazın ise 2-3 milyon kişiye acil sağlık hizmeti verdiklerini belirten Osman Açıkgöz, 'mesai arkadaşlarım' diye hitap ettiği 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada "Gerektiğinde en sevdiklerinizden ayrılıp başka hayatların kurtarılması için 7 gün 24 saat muazzam bir özveriyle Aydın ilimizde acil sağlık hizmetini vermektesiniz. Sunmakta olduğunuz özverili hizmetleri büyük bir hayranlıkla izlemekteyim. Tüm stres ve kısıtlılıklara rağmen yaptığınız iş her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. İyi ki varsınız, her birinize çok teşekkür ediyor sizlerle birlikte cefakar ailelerinizin de haftasını kutluyorum. Görevi başında şehid olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Hafta boyunca düzenlenecek değişik etkinliklerle 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın kutlanacağı belirtildi.