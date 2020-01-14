Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek

yılını kutlayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, resmi logosunu yarışmayla belirleyecek.

2 Mart'a kadar özgün logo tasarımlarıyla herkese açık yarışmada birinci, dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. 20 yıl önce kurulan ve bugüne kadar resmi bir logosu olmayan Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, Dr. Umut Tolga Gümüş'ün göreve gelmesinin ardından yaptığı yeniliklere bir yenisi daha ekledi. Başvuruları başlayan ve detaylı bilgilere https://akademik.adu.edu.tr/myo/karacasu/ adresinden ulaşılabildiği yarışmaya dileyenler 2 Mart 2020 tarihine kadar başvurabilecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Öğr. Gör.Dr. Esra Aksoy, Öğr.Gör. Mehmet Taşdelen ve Öğr. Gör. Ömer Koyuncu'nun seçici kurulda bulunduğu yarışmanın kazananı 13 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

Düzenledikleri yarışma hakkında bilgi veren Okul Müdürü Umut Tolga Gümüş, “Bu yarışmanın konusu okulumuzun vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanıma olanak sağlayacak, özgün bir logo tasarlanmasıdır. Karacasu Meslek Yüksekokulu olarak hem Karacasu'yu hem de okulumuzu tanımlayan, bizi yansıtacak, vizyonumuzu, misyonumuzu en iyi şekilde simgeleyecek bir logo olması en önemli amacımız. 20. Kuruluş yıldönümümüzde bir etkinlik olarak logomuzun yenilikçi fikirler çerçevesinde geliştirilmesini arzulamaktayız. Bir eksiklik olarak gördüğümüz logo konusunda okulumuza yakışan bir logoya kavuşma ümidindeyiz” dedi.