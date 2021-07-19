Karacasu'nun yeni başkanı Erikmen oldu

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın istifasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Erikmen, 1 oy farkla yeni belediye başkanı seçildi.

Geçtiğimiz günlerde göreve geldiği 31 Mart 2019 seçimlerinden bu güne kadar ilçede gerçekleştirdiği icraatlarını açıklayarak toplantı sonunda istifasını açıklayan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın ardından yeni başkanının kim olacağı merakla bekleniyordu. Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Erikmen, Millet İttifakı adayı olarak Erdinç Gümüş'ün yarıştığı başkan seçimlerinde ilk 2 turda yeterli adaylar yeterli oyu alamayınca, yeni başkan üçüncü turda belli oldu. Belediye meclis üyelerinin oy kullandığı seçimlerin üçüncü turunda Mehmet Erikmen, rakibine karşı aldığı 1 oy farkla yeni başkan seçildi. Üçüncü turun sonucunda Millet İttifakı adayı Erdinç Gümüş 5 oy, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Erikmen ise 6 oy aldı.

Erikmen'in başkan seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayınlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; “Halka hizmet, Hakk'a hizmet kaidesi, ‘Üretken Belediyecilik' ilkesi ile dürüst, müşfik, çalışkan yönetim anlayışıyla çalışacağına yürekten inandığımız Cumhur İttifakı MHP'nin Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Erikmen güzel ilçemiz Karacasu Belediye Başkanı seçilmiştir. Karacasu ve çok değerli Karacasulu hemşerilerimize için hayırlara vesile olsun” dedi.