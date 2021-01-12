Kaymakam Şahin zeytin hasadı yaptı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Mesutlu Mahallesi'nde zeytin hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek birlikte hasat yaptı.

Efeler Kaymakamı Cemil Şahin, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile birlikte Mesutlu Mahallesi'nde 68 dönüm arazi üzerinde toplam 710 adet zeytin ağacı ile üretim yapan Mehmet Çakıroğlu'nun bahçesinde zeytin hasadına katıldı. Çiftçi Çakıroğlu ile birlikte hasat yapan Kaymakam Şahin, zeytinin bu yıl ki rekoltesi üzerine bilgi aldı. Üreticiler birer yıl arayla rekoltede artış veya azalış gösteren zeytinde bu yıl hava sıcaklıklarının Mayıs ayında aniden bastırması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kaynaklı büyük bir rekolte düşüklüğü yaşandığını belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ise bu yıl Aydın genelinde hava sıcaklıklarına bağlı olarak büyük oranda bir rekolte düşüklüğü yaşandığı ve Aydın zeytin hasadında bu yılın yok yılı olarak kabul edildiği bilgisini verdi.