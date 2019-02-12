Kılıbık değil ‘sertifikalı baba' oldular

Aydın'da eğitim öğretim veren Dr. Fevzi Mürüvet Uğurluoğlu okulunda öğrencileri bulunan babalara AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen programla eğitim verildi. 10 hafta süren Baba Destek Eğitim Programını başarı ile tamamlayan babalara sertifikaları Aymira Otel'de düzenlenen yemekli gecenin sonunda verildi.

Programa, Okul Müdürü Doğan Bakır da katılarak bilinçli babalara ve bilinçli baba olmak için gayret gösterenlere teşekkür etti. Aymira Otel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Okul Müdürü Doğan Bakır, dünyanın en önemli ve en değerli varlıkları olan çocukların daha iyi yetişmesi için ne yapılsa az olduğunu belirtti. 1996 yılından beri babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik bir ilişki kurarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için “Baba Destek Programı”nın uygulandığını kaydeden Okul Müdürü Bakır, “Hedefimiz, aile içindeki demokratik davranışların gelişmesiyle birlikte, babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirerek, sağlıklı bir iletişim kurabilmesine, onların ihtiyaçları konusunda bilgilenip, şiddet içeren davranışlarını değiştirmesine aracılık etmek. Okul olarak bu konuda adeta seferberlik başlattık. Oldukça da başarılı sonuçlara ulaştık” diyerek eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan velilerine teşekkür etti.

Bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda guncellenen eğitim programı, babaların çocuk yetiştirme tutumlarında olumlu değişiklikler oluşturduğu gibi, çocuklarının gelişimini destekleme konusundaki bilgi seviyelerini de anlamlı şekilde yükselttiğini kaydeden Baba Destek Programı Eğitimcisi Barış Kubilay ; “Çocuğun gelişiminde anneler ve babalar ortak sorumluluk almalılar. Şiddetin olmadığı, barış içinde bir aile ortamı çocukların hakkıdır. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek isteyen her ailede babaların da çocuğun bakımında, eğitiminde, beslenmesinde, zihinsel, bedensel, sosyal gelişiminde etkin rol alması, onlara fırsatlar sunması beklenmektedir. Çocuklarımız kucağımızda bir bebekken büyüyüp çocuk, ergen ve daha sonra da yetişkin oluveriyorlar. Şu soruyu sormamız gerekiyor ‘Biz babalar olarak bu süreçte ne kadar varız? Bu sorunun cevapları bizde ‘bir şeyleri değiştirmeliyim, çocuğum büyüyor ve ben onun bu gelişim yolculuğunu kaçırmamalıyım, çocuğumla daha fazla vakit geçirmeliyim, ilgili bir baba olmak için bir şeyler yapmalıyım' hissi uyandırıyorsa ve bir yardım arıyorsak, Baba Destek Programı'na katılmalıyız” diyerek çocukları doğru yetiştirmenin dünyanın en mühim meselelerinin başında geldiğini kaydetti.

Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda uygulanan Baba Destek Programında 5. sınıf velilerinden olan 15 baba eğitimi başarıyla tamamladı. Eğitimin son 2 oturumu annelerle gerçekleştirilirken, eğitimin eve yansımaları ve babalarındaki etkisi de öğrencilerle konuşuldu.

“Hem eğitim aldılar hem de kaynaştılar”

Yıllar sonra adeta yeniden öğrencilik hayatına başlayan ebeveynler aldıkları eğitim sayesinde kocaman birer aile oldular. Eğitim son gününde Aymira Otel'de gerçekleştirilen sertifika töreninde aileler yaşadıkları süreçleri ve program sonunda gördükleri değişim ve gelişmeleri aktardılar.

Eğitimi başarı ile tamamlayan; Muhsin Yağcı, Suat Günaydın, Salih Ungan, Mirbek Tektaş, Kürşat Osal, Abdulkadir Onaldı, Çayan Kandur, Faruk Kaya, Kamil Tektaş, Yusuf Baykal, Recep Kibar, Tuncay Kandur, Engin Atmaca, Hakan Karakaya ve Fatih İçdağ'a sertifikaları verildi.